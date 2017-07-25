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Источник: ТРК "Липецкое время"

Платным парковкам в центре Липецка быть. Обслуживать их будут не только муниципальные предприятия, но и частный бизнес. Сегодня на очередной сессии депутаты Липецкого горсовета окончательно приняли поправки, внесенные мэрией в проект по организации платных парковок.Мэрия уточнила понятие "оператор платной парковки". Им может быть муниципальное учреждение, коммерческая структура или индивидуальный предприниматель. Инвестора определят на конкурсной основе.Екатерина Белокопытова, председатель департамента экономического развития администрации г. Липецка: "Сегодня все условия созданы. Мы привлекаем внимание частных инвесторов, которые придут в город, обеспечат финансовые вложения. И мы создадим серьезные условия для соблюдения ПДД".Идея привлечь к обслуживанию парковок коммерсантов вызвала бурную дискуссию среди парламентариев. Ведь финансировать их строительство будут в том числе и из городского бюджета. Однако в итоге проект был принят большинством голосов. В организации платных парковок Липецк идет по стопам соседей - Белгорода, Воронежа и Калуги. Здесь платные парковки помогли разгрузить от машин центр города и облегчили движение общественного транспорта. В ближайшее время платные стоянки появятся на Театральной площади, улицах Плеханова, Зегеля, Фрунзе, Ленина, Первомайской и Советской. Всего в центре города организуют более 1,5 тысяч парковочных мест.