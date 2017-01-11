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Источник: ТРК "Липецкое время"

Пожалуй, главным событием этого года в дорожной индустрии региона станет завершение модернизации аэропорта. Летом подрядчики завершат строительство рулежной дорожки, стоянки и перрона для крупных самолетов. Взлетно-посадочную полосу удлинят на 150 метров, что даст возможность принимать большегрузные суда. На эти цели направят почти миллиард рублей.Завершения модернизации ждут не только промышленники, но и туристы.Условия создают не только для воздушного, но и наземного транспорта. Одну из самых опасных дорог "Липецк-Данков" продолжают капитально реконструировать. С осени прошлого года на трех участках трассы идет масштабный ремонт. Не прекращают его даже зимой. Современные технологии позволяют. Дорожное полотно расширяют, на особо опасных отрезках строят новые мостовые переезды.В прошлом году дорожники отремонтировали 160 километров региональных автодорог.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".