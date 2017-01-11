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Завершение модернизации аэропорта "Липецк" запланировано на 2017 год

16:32 11 Января 2017 Авто
Завершение модернизации аэропорта "Липецк" запланировано на 2017 год
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Пожалуй, главным событием этого года в дорожной индустрии региона станет завершение модернизации аэропорта. Летом подрядчики завершат строительство рулежной дорожки, стоянки и перрона для крупных самолетов. Взлетно-посадочную полосу удлинят на 150 метров, что даст возможность принимать большегрузные суда. На эти цели направят почти миллиард рублей.
Завершения модернизации ждут не только промышленники, но и туристы.

Условия создают не только для воздушного, но и наземного транспорта. Одну из самых опасных дорог "Липецк-Данков" продолжают капитально реконструировать. С осени прошлого года на трех участках трассы идет масштабный ремонт. Не прекращают его даже зимой. Современные технологии позволяют. Дорожное полотно расширяют, на особо опасных отрезках строят новые мостовые переезды.
В прошлом году дорожники отремонтировали 160 километров региональных автодорог.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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