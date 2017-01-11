Завершение модернизации аэропорта "Липецк" запланировано на 2017 год
16:32 11 Января 2017 Авто
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Завершения модернизации ждут не только промышленники, но и туристы.
Условия создают не только для воздушного, но и наземного транспорта. Одну из самых опасных дорог "Липецк-Данков" продолжают капитально реконструировать. С осени прошлого года на трех участках трассы идет масштабный ремонт. Не прекращают его даже зимой. Современные технологии позволяют. Дорожное полотно расширяют, на особо опасных отрезках строят новые мостовые переезды.
В прошлом году дорожники отремонтировали 160 километров региональных автодорог.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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