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Источник: ТРК "Липецкое время"

Воспитанницы "Танцевальной студии Надежды Денисовой" вернулись с престижного конкурса с россыпью медалей: 4 бронзы и золото. Липчанки вошли в тройку лидеров на международном фестивале танцев "Мегаполис" в Воронеже. Они занимаются танцами в студии Надежды Денисовой всего несколько лет. Липчанкам удалось растопить сердца именитого жюри. Среди танцевальных судей была финалистка шоу "Танцы на ТНТ" Анастасия Михайлец. Ради победы девочки всё свободное время проводили на занятиях. В танцевальном зале выкладывались по максимуму.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".