Ирландские танцы липчанок покорили жюри международного фестиваля
18:25 18 Апреля 2017 Культура
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Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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