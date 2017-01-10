Художественный музей перенес липчан в зимнюю сказку
12:37 10 Января 2017 Культура
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В трех залах галереи десятки работ разных авторов. У каждого своя техника и свой стиль. Объединяет их одно - художники воспевают зиму. Подобных работ в запасниках несколько сотен. Посетители увидят самые интересные.
У одних зима морозная. На этих картинах только яркие краски, а мазки резкие, экспрессивные. У других - теплые, светлые оттенки. Классика жанра — заснеженная деревня. Есть и городские пейзажи. Большинство полотен посвящены зимнему Ельцу и Липецку.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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