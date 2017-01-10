Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 70

Источник: ТРК "Липецкое время"

Зимние пейзажи от известных мастеров кисти. В областном художественном музее открыли выставку. Десятки работ лучших авторов Липецка, Тамбова и Москвы разместили в трёх залах. Все полотна из фондов музея.В трех залах галереи десятки работ разных авторов. У каждого своя техника и свой стиль. Объединяет их одно - художники воспевают зиму. Подобных работ в запасниках несколько сотен. Посетители увидят самые интересные.У одних зима морозная. На этих картинах только яркие краски, а мазки резкие, экспрессивные. У других - теплые, светлые оттенки. Классика жанра — заснеженная деревня. Есть и городские пейзажи. Большинство полотен посвящены зимнему Ельцу и Липецку.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".