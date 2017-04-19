Липчанам показали новый взгляд на сказку "Аленький цветочек"
17:00 19 Апреля 2017 Культура
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Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 197
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Теги: театр, Аленький цветочек, кукольный театр, Липецк
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