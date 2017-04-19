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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецком государственном театре кукол состоялась премьера музыкального спектакля. Милосердие, самопожертвование, доброта и забота. Воспитать в юном зрителе эти качества попыталась режиссер музыкального спектакля "Аленький цветочек". Новый "Аленький цветочек" - это классика и современность. Режиссер постарался принести в кукольный театр немного спецэффектов. И вот в черном кабинете обычные предметы летают сами по себе. Первые репетиции начались еще летом. Изюминкой постановки стала огромная ростовая кукла - то самое лесное чудовище, которое в конце превратилось в прекрасного принца.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".