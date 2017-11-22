Липецкая область получит собственный бренд и слоган
16:58 22 Ноября 2017 Культура
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А пока в регионе работают эксперты в сфере туризма. Помогают создать бренд и слоган. Липецкая область — регион-лидер по развитию культуры. С этой новости Вадим Волков начал встречу с журналистами. Диплом Министерства культуры вручили на международном форуме в Санкт-Петербурге.
В этом году регион показал, что такое культурная стройка. В ближайшие 4 года в разных точках области должно появиться 35 сельских ДК. Первые 10 станут новогодним подарком для селян.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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