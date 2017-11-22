link
Сегодня

Липецкая область получит собственный бренд и слоган

16:58 22 Ноября 2017 Культура
Липецкая область получит собственный бренд и слоган
Загрузка плеера
Премьеру мирового масштаба готовят в регионе. Всех секретов предстоящего культурного события пока не раскрывают. Известно только, что её организацией займётся областная филармония. Об этом на брифинге рассказал начальник управления культуры и туризма региона Вадим Волков.

А пока в регионе работают эксперты в сфере туризма. Помогают создать бренд и слоган. Липецкая область — регион-лидер по развитию культуры. С этой новости Вадим Волков начал встречу с журналистами. Диплом Министерства культуры вручили на международном форуме в Санкт-Петербурге.

В этом году регион показал, что такое культурная стройка. В ближайшие 4 года в разных точках области должно появиться 35 сельских ДК. Первые 10 станут новогодним подарком для селян.
Количество показов: 79
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:18
День сельского хозяйства отметили в Добринском районе
18:02
День Италии - завтра в "Будильнике"
17:45
Волонтеры помогли липецким пенсионерам справиться со снегом
17:42
Жители общежития попросили помощи у Игоря Тинькова
17:19
Работу по уборке снега на трассах региона координирует система ГЛОНАСС
16:58
Липецкая область получит собственный бренд и слоган
16:30
Липчане могут поздравить своих мам на всю страну
16:18
Липчанам предлагают подарить новогоднее настроение морякам-подводникам
15:50
Предпринимателям Липецка напоминают о необходимости уборки снега
15:29
В Липецке без света остаются 4,5 тысячи человек
14:57
Липецкая молодежь придумает антинаркотическую рекламу
14:34
Олег Королёв - в ТОП-10 глав регионов-блогеров
14:06
В мэрии Липецка за уборкой снега следят в режиме онлайн
13:41
В Липецке до +4, снег
13:35
Часть Липецка останется без воды
12:38
Елецкие реконструкторы строят самую крупную реплику ладьи викингов
12:32
Премьера мирового масштаба запланирована в Липецкой области на лето
12:24
Грузовик улетел в кювет под Липецком
12:08
Почетный знак «Слава Матери» вручат липчанкам 28 ноября
11:54
Дерево повредило сразу 4 автомобиля в Липецке
Вся лента новостей