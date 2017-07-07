link
Сегодня
В многоэтажках 5 микрорайонов Липецка повысится мутность воды
Олег Королёв: Опыт сохранения семейных ценностей нужно обязательно передавать молодежи
Власти региона поздравили липчан с Днем семьи, любви и верности
Фестиваль шансона приглашает всех в Данковский район
Члены участковых избиркомов сели за парты
"Липецкое городище" представит новые тематические площадки
Липецкий ансамбль народного танца "Раздолье" успешно выступил в Тунисе
В субботу в Липецке будет еще прохладно
Липецкая область представила проект «Здоровый регион» в Санкт-Петербурге
Липчане отличились на международном инженерном чемпионате
Молодежь приглашают пройти экспресс-тест на ВИЧ
В школах Липецка во 2 смену предлагают петь и танцевать
Владимир Богодухов: Чиновники и простые граждане не враги, а партнеры
В центре внимания проверяющих оказались дворы на улице Гагарина
В Усманском районе пропала пенсионерка

Липецкий ансамбль народного танца "Раздолье" успешно выступил в Тунисе

12:22 7 Июля 2017 Культура
Творческий коллектив после выступления получил благодарность и высокую оценку от мэра Туниса. Ансамбль представил свою программу в рамках культурной недели, организованной в честь окончания реставрации Муниципального театра, построенного в 1902 году.

Еще в мае, при содействии областной администрации, ансамбль народного танца «Раздолье» им. В.С.Шелякина принял участие в мероприятиях, посвященных открытию Муниципального театра Туниса. К слову, коллектив был приглашен мэром столицы Тунисской Республики.

Яркую и зажигательную фольклорную программу ансамбля «Раздолье» восторженно встретила аудитория театра. Выступление россиян получило высокую оценку мэра Туниса и теплые отзывы от местных журналистов.
Количество показов: 68
Источник:  
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

14:21
Олег Королёв: Опыт сохранения семейных ценностей нужно обязательно передавать молодежи
14:16
В многоэтажках 5 микрорайонов Липецка повысится мутность воды
14:08
Власти региона поздравили липчан с Днем семьи, любви и верности
14:02
Фестиваль шансона приглашает всех в Данковский район
12:55
В субботу в Липецке будет еще прохладно
12:49
Члены участковых избиркомов сели за парты
12:38
"Липецкое городище" представит новые тематические площадки
12:22
Липецкий ансамбль народного танца "Раздолье" успешно выступил в Тунисе
12:00
Липецкая область представила проект «Здоровый регион» в Санкт-Петербурге
11:56
Липчане отличились на международном инженерном чемпионате
11:43
Молодежь приглашают пройти экспресс-тест на ВИЧ
11:38
В школах Липецка во 2 смену предлагают петь и танцевать
11:34
Владимир Богодухов: Чиновники и простые граждане не враги, а партнеры
11:10
В центре внимания проверяющих оказались дворы на улице Гагарина
10:39
В Усманском районе пропала пенсионерка
10:09
В Ельце сгорела иномарка
09:56
В ДТП в Грязинском районе пострадал ребенок
09:42
Лермонтовские чтения пройдут в Становлянском районе
09:29
Липчан приглашают в поход
09:13
«Липецккурорт» откроется в рамках фестиваля «Липецкое городище»
Вся лента новостей