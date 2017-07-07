Липецкий ансамбль народного танца "Раздолье" успешно выступил в Тунисе
12:22 7 Июля 2017 Культура
Еще в мае, при содействии областной администрации, ансамбль народного танца «Раздолье» им. В.С.Шелякина принял участие в мероприятиях, посвященных открытию Муниципального театра Туниса. К слову, коллектив был приглашен мэром столицы Тунисской Республики.
Яркую и зажигательную фольклорную программу ансамбля «Раздолье» восторженно встретила аудитория театра. Выступление россиян получило высокую оценку мэра Туниса и теплые отзывы от местных журналистов.
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