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Творческий коллектив после выступления получил благодарность и высокую оценку от мэра Туниса. Ансамбль представил свою программу в рамках культурной недели, организованной в честь окончания реставрации Муниципального театра, построенного в 1902 году.Еще в мае, при содействии областной администрации, ансамбль народного танца «Раздолье» им. В.С.Шелякина принял участие в мероприятиях, посвященных открытию Муниципального театра Туниса. К слову, коллектив был приглашен мэром столицы Тунисской Республики.Яркую и зажигательную фольклорную программу ансамбля «Раздолье» восторженно встретила аудитория театра. Выступление россиян получило высокую оценку мэра Туниса и теплые отзывы от местных журналистов.