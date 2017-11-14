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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого 17 и 18 ноября пройдет фестиваль «Лица друзей», посвященный памяти известного российского режиссера и театрального деятеля народного артиста РФ Владимира Пахомова, который три десятилетия возглавлял липецкий театр. 17 ноября исполнится 10 лет со дня его смерти. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.С именем режиссера связана история достижений нескольких десятилетий театра. В эти годы театру были присвоены звания «государственный» и «академический», также он удостоился права носить имя Л.Н. Толстого. На липецкой сцене Владимир Пахомов поставил более 80 спектаклей, несколько из них записаны в «Золотой фонд» российского радио и для показа на федеральных телеканалах.Широкое признание в театральном мире получила просветительская деятельность Владимира Михайловича. Это и начатый им эксперимент по воспитанию юного зрителя, и знаменитые международные «Липецкие театральные встречи». Также по инициативе Пахомова начались театральные показы и творческие мероприятия в Музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово". Впоследствии проект перерос в театральный фестиваль, в последние годы получивший статус международного. «Творчество – это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», - уверен глава региона Олег Королёв.Фестиваль «Лица друзей» задуман в традициях и эстетике прижизненных проектов и инициатив Владимира Михайловича Пахомова. Организаторы планируют показать театральную постановку, посвященную режиссеру. Зрители увидят документальный фильм, созданный на основе архивных видеоматериалов - гастроли, видеозаписи спектаклей, поставленных Пахомовым, мероприятия прошлых лет. Также к фестивалю будет выпущен памятный набор ретро-открыток с архивными фото, откроется выставка, посвященная режиссеру.