Театр им. Толстого приглашает на фестиваль «Лица друзей»
10:35 14 Ноября 2017 Культура
С именем режиссера связана история достижений нескольких десятилетий театра. В эти годы театру были присвоены звания «государственный» и «академический», также он удостоился права носить имя Л.Н. Толстого. На липецкой сцене Владимир Пахомов поставил более 80 спектаклей, несколько из них записаны в «Золотой фонд» российского радио и для показа на федеральных телеканалах.
Широкое признание в театральном мире получила просветительская деятельность Владимира Михайловича. Это и начатый им эксперимент по воспитанию юного зрителя, и знаменитые международные «Липецкие театральные встречи». Также по инициативе Пахомова начались театральные показы и творческие мероприятия в Музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово". Впоследствии проект перерос в театральный фестиваль, в последние годы получивший статус международного. «Творчество – это то, что в первую очередь объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», - уверен глава региона Олег Королёв.
Фестиваль «Лица друзей» задуман в традициях и эстетике прижизненных проектов и инициатив Владимира Михайловича Пахомова. Организаторы планируют показать театральную постановку, посвященную режиссеру. Зрители увидят документальный фильм, созданный на основе архивных видеоматериалов - гастроли, видеозаписи спектаклей, поставленных Пахомовым, мероприятия прошлых лет. Также к фестивалю будет выпущен памятный набор ретро-открыток с архивными фото, откроется выставка, посвященная режиссеру.
Количество показов: 133
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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