В Липецкой области идет строительство мини-больниц и центров культуры
18:15 19 Января 2017 Культура
До конца года будут полностью решены все организационные вопросы - проектные решения и подбор участков. Стоимость строительства и оборудования по последнему слову техники - от 10 до 30 миллионов рублей. С начала действия программы такие мини-больницы уже появились в ряде районов. В том числе там, где раньше жителям приходилось на простую перевязку или прививку ездить в райцентр за десятки километров. Теперь в этих населённых пунктах в распоряжении людей будет весь спектр первичной медицинской помощи.
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Правильно называется "офисов общей врачебной практики", но говорят и "сельских амбулаторий". Тем самым полностью закроем потребность населения в приближении медпомощи к населению".
Также на совещании говорили о строительстве ДК. И не таких, к каким привыкли в районах, а многофункциональных, оборудованных по всем современным стандартам. Под одной крышей работает библиотека, тренажёрный зал, музыкальная и хореографическая студии, музей. Большой зрительный зал, где можно проводить концерты как районного, так и областного масштаба. Такие уже открылись в Грязинском, Воловском, Добринском районах. Полным ходом идёт строительство во Льве Толстом.
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Строительство 35 ДК на тех территориях, где в этом нуждается население. За три года мы построим 35 ДК, полностью обеспечим эту программу".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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