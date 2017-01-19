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В Липецкой области идет строительство мини-больниц и центров культуры

18:15 19 Января 2017 Культура
Приблизить качественную медицинскую помощь к населению даже самых отдалённых сёл. Такую задачу в минувшем году поставил глава региона Олег Королёв. В ближайшие три года вдобавок к уже работающим 50 сельским амбулаториям добавятся ещё 25 офисов врачей общей практики. Выполнение программы обсудили сегодня на совещании в администрации региона.

До конца года будут полностью решены все организационные вопросы - проектные решения и подбор участков. Стоимость строительства и оборудования по последнему слову техники - от 10 до 30 миллионов рублей. С начала действия программы такие мини-больницы уже появились в ряде районов. В том числе там, где раньше жителям приходилось на простую перевязку или прививку ездить в райцентр за десятки километров. Теперь в этих населённых пунктах в распоряжении людей будет весь спектр первичной медицинской помощи.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Правильно называется "офисов общей врачебной практики", но говорят и "сельских амбулаторий". Тем самым полностью закроем потребность населения в приближении медпомощи к населению".

Также на совещании говорили о строительстве ДК. И не таких, к каким привыкли в районах, а многофункциональных, оборудованных по всем современным стандартам. Под одной крышей работает библиотека, тренажёрный зал, музыкальная и хореографическая студии, музей. Большой зрительный зал, где можно проводить концерты как районного, так и областного масштаба. Такие уже открылись в Грязинском, Воловском, Добринском районах. Полным ходом идёт строительство во Льве Толстом.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Строительство 35 ДК на тех территориях, где в этом нуждается население. За три года мы построим 35 ДК, полностью обеспечим эту программу".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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