Количество показов: 68

Источник: собственная информация

В областной администрации подводят итоги социально-экономического развития области в I полугодии 2017 года. Положительная динамика отмечается по всем показателям. Так, индекс промышленного производства составил 102,9%, сельскохозяйственного - 107,3%, объёма инвестиций - 107,95.Ввод жилья вырос на 5,6%. В эксплуатацию было введено 472,9 тысяч кв. м жилья. Это 0,41 кв. м на душу населения. За полгода свои жилищные условия смогли улучшить более 4 тысяч семей.