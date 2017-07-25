В администрации подводят итоги развития области за I полугодие
10:02 25 Июля 2017 Экономика
Ввод жилья вырос на 5,6%. В эксплуатацию было введено 472,9 тысяч кв. м жилья. Это 0,41 кв. м на душу населения. За полгода свои жилищные условия смогли улучшить более 4 тысяч семей.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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