Иностранный бизнес выбирает Липецкую область
18:12 1 Ноября 2017 Экономика
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Потенциал Липецкой области презентовали иностранным и российским журналистам, освещающим темы экономики. Открывая форум, глава региона отметил, что объём инвестиций в экономику за последние 14 лет превысил консолидированный бюджет региона почти в 2,5 раза. Это один из лучших показателей в мире. Построено 123 новых завода. Причём, не только в городах, но и в районах, что даёт импульс развитию сельских территорий. Липецкая область сотрудничает почти с сотней стран мира.
Цель медиатура и конференции "Липецкая область: развитие через инвестиции" - показать, что в регионе предоставляют всю поддержку иностранному бизнесу. И готовы расширять географию международного сотрудничества.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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