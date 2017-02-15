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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецкую область с визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в России Чезаре Мария Рагальини. В администрации региона прошла его встреча с Олегом Королёвым.Глава Липецкой области поприветствовал итальянскую делегацию и отметил, что тесное сотрудничество между двумя странами никогда не нарушалось, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию и антироссийские санкции. В регионе создают благоприятные условия для зарубежного предпринимательства. И сегодняшняя встреча - возможность расширить направления взаимовыгодных отношений.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Мы с представителями итальянского бизнеса изучаем сейчас целый ряд проектов в машиностроении, фармацевтике, станкостроении и производстве электротехнического оборудования. Мы благодарны Итальянской Республике, бизнес-сообществу Италии, которые первые пошли на сотрудничество с Россией и с Липецкой областью. У нас десятки итальянских предприятий, а также с участием итальянского капитала. И мы сотрудничаем не только в инвестициях".Посол Италии в России поблагодарил Олега Королёва за тёплый приём и отметил, что в Липецкой области успешно работает ряд итальянских фирм. В сегодняшнюю делегацию вошли представители ещё 20 компаний. В программе визита: посещение Новолипецкого комбината, предприятия по выпуску бытовой техники и производственных площадок ОЭЗ "Липецк". После чего на территории особой экономической зоны пройдет пленарное заседание.Чезаре Мария Рагальини, Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в России: "Между Липецкой областью и Италией давние отношения. Уже много итальянских компаний работают здесь, в том числе в особой экономической зоне. Это также важно и для нашего бизнеса. За 20 лет не было конфликтов с итальянским бизнесом. Это свидетельствует о высоком профессионализме двух сторон. Сегодняшняя миссия даёт новый импульс к развитию".