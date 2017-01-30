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Липецкая область - пример успешного привлечения кредитных средств на развитие

10:47 30 Января 2017 Экономика
На сайте журнала "Профиль" опубликован материал, посвященный различным стратегиям экономического развития регионов России.
Целесообразно ли региональным администрациям привлекать для реализации различных проектов кредитные средства? Таким вопросом задались эксперты.

"Как говорит директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов, успех в развитии любого региона строится на трех основных «китах»: эффективное управление, развитие бизнеса и развитие науки.
"Если рассматривать регион как глобальный бизнес-проект, то, чтобы он стал успешным, безусловно, требуются вложения, проще говоря, деньги. Они могут быть привлечены в регион разными способами: это и бюджетные средства, кредитные ресурсы или инвестиции".
Директор ассоциации ссылается на Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, в топ‑20 которого вошли и восемь регионов АИРР (Республика Татарстан, Калужская, Тюменская, Ульяновская, Томская и Липецкая области, а также Мордовия и Башкортостан)".
Эти регионы не только инвестиционно привлекательны, но и могут быть примерами успешного использования кредитных ресурсов, направленных на развитие.  

Областные власти ориентированы на дальнейшее формирование позитивного инвестиционного имиджа региона. «Администрация области готова предложить инвестору выгодные условия для реализации на территории региона инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством, оказать государственную поддержку при реализации инвестиционных проектов. Мы постоянно работаем над повышением инвестиционной привлекательности всех отраслей экономики и социальной сферы», - не раз отмечал глава региона Олег Королёв.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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