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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Липецкая область заняла седьмое место в рейтинге журнала «Инвест-Форсайт», показавшем успешность российских регионов по привлечению инвестиций в прошлом году, а также начиная с 2000 по 2016 год.В минувшем году инвестиции в основной капитал на душу населения в Липецкой области составили 110 726 рублей с годовым приростом 9,89%. А, начиная с 2000 года, прирост превысил 2 075%. В среднем по России аналогичные показатели куда скромнее и составляют 99 899 рублей, 0,48% и 1 156%.Также наш регион сегодня лидирует в России по количеству выставляемых на площадках в интернете стартапов.Стартап – это новый бизнес-проект с оригинальной идеей, не скопированной у других компаний. «В Липецкой области ведется постоянная работа по созданию благоприятного делового климата, - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королёв. - Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции - есть будущее».