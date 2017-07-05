Липецкая область - в топ-10 успешных инвестиционных регионов
10:13 5 Июля 2017 Экономика
В минувшем году инвестиции в основной капитал на душу населения в Липецкой области составили 110 726 рублей с годовым приростом 9,89%. А, начиная с 2000 года, прирост превысил 2 075%. В среднем по России аналогичные показатели куда скромнее и составляют 99 899 рублей, 0,48% и 1 156%.
Также наш регион сегодня лидирует в России по количеству выставляемых на площадках в интернете стартапов.
Стартап – это новый бизнес-проект с оригинальной идеей, не скопированной у других компаний. «В Липецкой области ведется постоянная работа по созданию благоприятного делового климата, - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королёв. - Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции - есть будущее».
Количество показов: 46
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Лента новостей
|10:33
|10:13
|10:02
|09:49
|09:36
|09:28
|09:16
04.07.2017
|18:36
|18:27
|18:19
|18:05
|17:48
|17:37
|17:16
|17:07
|16:51
|16:40
|16:37
|16:32
|16:21
Комментарии