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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкие аграрии намолотили 1 млн 631 тыс. тонн зерновых. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, обмолочено 52% площадей. Убрано 72% озимой пшеницы, намолочено 1 млн 167 тыс. тонн этой культуры. Средняя урожайность составляет 48,2 центнера с гектара.Продолжается десикация для ускорения созревания и высушивания зерна. Сушильное оборудования полностью готово к приему урожая и используется на полную мощность. В текущем году на полях работают 1639 собственных зерноуборочных комбайнов. Учитывая тот факт, что в 2017 году, из-за погодных условий, уборочная страда началась позднее обычного, также привлечено около 300 единиц дополнительной техники из других регионов. Ход уборочной находится под личным контролем главы региона Олега Королёва.