link
Сегодня
Директор и педагог грязинской школы-интерната получили правительственную премию
Липецкие аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерновых
Фестиваль молодых семей состоится в регионе
Мастер-класс по боксу и кикбоксингу провели для участников "Энергии лета"
Медовый спас в Липецком районе принято отмечать спортивным праздником
Липецкие летчики привезли победу с международного конкурса
Региональная ТПП отпраздновала 25-летие
ТРК "Липецкое время" - в Национальной ассоциации телерадиовещателей
В центре Липецка произошло аварийное отключение воды
К священнику из Грязинского района обращаются за помощью со всей России
В Липецке подросток пострадал от футбольных ворот
В Липецке открылась «горячая линия» по вопросам подготовки к учебному году
Без света останутся 5 улиц Липецка
Часть Липецка останется без воды
Оглашен приговор по делу липецкого дирижера о хищении более 1 млн рублей

Липецкие аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерновых

17:02 14 Августа 2017 Экономика
Липецкие аграрии намолотили 1 млн 631 тыс. тонн зерновых. Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, обмолочено 52% площадей. Убрано 72% озимой пшеницы, намолочено 1 млн 167 тыс. тонн этой культуры. Средняя урожайность составляет 48,2 центнера с гектара.

Продолжается десикация для ускорения созревания и высушивания зерна. Сушильное оборудования полностью готово к приему урожая и используется на полную мощность. В текущем году на полях работают 1639 собственных зерноуборочных комбайнов. Учитывая тот факт, что в 2017 году, из-за погодных условий, уборочная страда началась позднее обычного, также привлечено около 300 единиц  дополнительной техники из других регионов. Ход уборочной находится под личным контролем главы региона Олега Королёва.
Количество показов: 72
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:55
Медовый спас в Липецком районе принято отмечать спортивным праздником
17:12
Директор и педагог грязинской школы-интерната получили правительственную премию
17:02
Липецкие аграрии намолотили более 1,5 млн тонн зерновых
16:57
Фестиваль молодых семей состоится в регионе
16:55
Мастер-класс по боксу и кикбоксингу провели для участников "Энергии лета"
16:43
К священнику из Грязинского района обращаются за помощью со всей России
16:31
Липецкие летчики привезли победу с международного конкурса
16:24
Региональная ТПП отпраздновала 25-летие
16:09
ТРК "Липецкое время" - в Национальной ассоциации телерадиовещателей
15:31
В центре Липецка произошло аварийное отключение воды
15:09
Без света останутся 5 улиц Липецка
15:00
В Липецке подросток пострадал от футбольных ворот
14:46
В Липецке открылась «горячая линия» по вопросам подготовки к учебному году
14:42
Часть Липецка останется без воды
14:31
Оглашен приговор по делу липецкого дирижера о хищении более 1 млн рублей
14:16
На Липецкой ТЭЦ-2 прошли совместные учения «Квадры» и МЧС
12:57
Липецкая студентка получила благодарственное письмо Президента РФ
12:51
Работу терминалов в липецких маршрутках будут проверять ежедневно
12:36
Липчане запаслись медом на ярмарке
12:26
Футбольный матч между управлением потребрынка и торговой сетью закончился с разгромным счетом
Вся лента новостей