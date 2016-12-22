Липецкий аэропорт дополнительно получит 94 млн рублей
12:35 22 Декабря 2016 Экономика
Кроме того, в областном бюджете перераспределяются деньги с одних получателей бюджетных средств на другие. За счет этого дополнительно направлено около 90 млн рублей на реализацию программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции в регионе. Свыше 5 млн рублей получат органы местного самоуправления на компенсационные выплаты родителям за содержание ребенка в детском саду. Дополнительно 4,5 млн рублей направлено на поддержку местных бюджетов. На развитие инфраструктуры международного аэропорта «Липецк» депутаты дополнительно выделили из бюджета 94 млн рублей.
Областной бюджет на 2016 год по доходам составит 48 млрд 873 млн рублей, по расходам – 53 млрд 606 млн рублей, дефицит - 4 млрд 733 млн рублей.
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Источник: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Источник: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
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