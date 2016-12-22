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Источник: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

На очередной сессии регионального парламента депутаты утвердили проект закона «Об областном бюджете на 2016 год». В целом за счет федеральных средств объем доходов и расходов областного бюджета уменьшился почти на 292 млн рублей. Это связано с уменьшением количества федеральных льготников по оплате услуг ЖКХ. На 84 млн рублей увеличен объем доходов и расходов Дорожного фонда.Кроме того, в областном бюджете перераспределяются деньги с одних получателей бюджетных средств на другие. За счет этого дополнительно направлено около 90 млн рублей на реализацию программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельхозпродукции в регионе. Свыше 5 млн рублей получат органы местного самоуправления на компенсационные выплаты родителям за содержание ребенка в детском саду. Дополнительно 4,5 млн рублей направлено на поддержку местных бюджетов. На развитие инфраструктуры международного аэропорта «Липецк» депутаты дополнительно выделили из бюджета 94 млн рублей.Областной бюджет на 2016 год по доходам составит 48 млрд 873 млн рублей, по расходам – 53 млрд 606 млн рублей, дефицит - 4 млрд 733 млн рублей.