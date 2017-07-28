Липецкий Технопарк посетил директор департамента Минэкономразвития РФ
17:01 28 Июля 2017 Экономика
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После посещения Технопарка Максим Паршин провел совещание с руководителями организаций по поддержке малого и среднего бизнеса. В нашем регионе успешно работают 8 бизнес-инкубаторов и более 10 консультативных центров для предпринимателей. Там не только предоставляют необходимую информацию, но и помогают подобрать помещение, оформить пакет документов. На данный момент в бизнес-инкубаторах области размещено около сотни фирм, создано более 200 рабочих мест. Также в регионе создают центры поддержки предпринимательства. Последний появился в конце 2016 года. Помощь уже получили около 200 предприятий малого и среднего бизнеса.
Максим Паршин, директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ: "Создание инфраструктуры, подключение к сетям, доступ к базовой инфраструктуре. То, что здесь уже создан при участии федерального бюджета успешно работающий технопарк, это серьезное подспорье и производственному, и инновационному бизнесу".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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