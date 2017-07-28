Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 68

Источник: ТРК "Липецкое время"

Директор департамента по развитию малого и среднего бизнеса и конкуренции Минэкономразвития страны Максим Паршин сегодня посетил липецкий Технопарк. Резиденты представили свои технические разработки. Особый интерес вызвали водяные инфракрасные потолочные системы отопления. Среди клиентов - и крупные производственные предприятия, и небольшие компании.После посещения Технопарка Максим Паршин провел совещание с руководителями организаций по поддержке малого и среднего бизнеса. В нашем регионе успешно работают 8 бизнес-инкубаторов и более 10 консультативных центров для предпринимателей. Там не только предоставляют необходимую информацию, но и помогают подобрать помещение, оформить пакет документов. На данный момент в бизнес-инкубаторах области размещено около сотни фирм, создано более 200 рабочих мест. Также в регионе создают центры поддержки предпринимательства. Последний появился в конце 2016 года. Помощь уже получили около 200 предприятий малого и среднего бизнеса.Максим Паршин, директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ: "Создание инфраструктуры, подключение к сетям, доступ к базовой инфраструктуре. То, что здесь уже создан при участии федерального бюджета успешно работающий технопарк, это серьезное подспорье и производственному, и инновационному бизнесу".