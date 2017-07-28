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Липецкий Технопарк посетил директор департамента Минэкономразвития РФ

17:01 28 Июля 2017 Экономика
Липецкий Технопарк посетил директор департамента Минэкономразвития РФ
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Директор департамента по развитию малого и среднего бизнеса и конкуренции Минэкономразвития страны Максим Паршин сегодня посетил липецкий Технопарк. Резиденты представили свои технические разработки. Особый интерес вызвали водяные инфракрасные потолочные системы отопления. Среди клиентов - и крупные производственные предприятия, и небольшие компании.

После посещения Технопарка Максим Паршин провел совещание с руководителями организаций по поддержке малого и среднего бизнеса. В нашем регионе успешно работают 8 бизнес-инкубаторов и более 10 консультативных центров для предпринимателей. Там не только предоставляют необходимую информацию, но и помогают подобрать помещение, оформить пакет документов. На данный момент в бизнес-инкубаторах области размещено около сотни фирм, создано более 200 рабочих мест. Также в регионе создают центры поддержки предпринимательства. Последний появился в конце 2016 года. Помощь уже получили около 200 предприятий малого и среднего бизнеса.

Максим Паршин, директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ: "Создание инфраструктуры, подключение к сетям, доступ к базовой инфраструктуре. То, что здесь уже создан при участии федерального бюджета успешно работающий технопарк, это серьезное подспорье и производственному, и инновационному бизнесу".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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