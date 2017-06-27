На сессии горсовета распределили 240 млн рублей субсидий
16:35 27 Июня 2017 Экономика
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Также парламентарии распределили 240 миллионов рублей субсидий из областного и федерального бюджетов.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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