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Источник: ТРК "Липецкое время"

С брошенными машинами в Липецке больше не будут церемониться. Вывезут из дворов и утилизируют. Порядок процедуры сегодня утвердили городские парламентарии. Они, к слову, одним из решений поставили точку и с бесхозными газовыми сетями. Их в Липецке насчитали 75. Владельца нет, а значит, ни о безопасности, ни о техобслуживании говорить не приходится. Специализированные организации готовы взять бесхозные сети под свое крыло, но только после оформления их в муниципальную собственность.Также парламентарии распределили 240 миллионов рублей субсидий из областного и федерального бюджетов.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".