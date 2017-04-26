Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк"
16:37 26 Апреля 2017 Экономика
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Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства РФ: "Я хочу выразить благодарность за ту огромную работу, которая была проделана вашей командой за это десятилетие. Зона действительно самая эффективная. Здесь небольшие деньги, но их эффективное использование привело вот к такому результату. Такие зоны мы будем поддерживать".
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Каждый из рублей, вложенных в особую зону, привлекает 7 рублей иностранных, отечественных инвестиций. Мы не подведём, спасибо вам за это уважение".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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