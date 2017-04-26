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Источник: ТРК "Липецкое время"

Дмитрий Козак и Олег Королёв открыли сегодня предприятие американской компании "Кемин Индастриз". На заводе будут производить кормовые добавки для животных. Объем инвестиций – 1 млрд 300 млн рублей. Строительство завода в Липецке – часть пятилетней глобальной стратегии развития компании "Кемин". Сегодня также запустили новую электроподстанцию "Казинка" мощностью 220 кВ. Она будет обеспечивать энергией предприятия, которые расположены в ОЭЗ. Сейчас там работают 17 предприятий. Еще 9 строятся.Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства РФ: "Я хочу выразить благодарность за ту огромную работу, которая была проделана вашей командой за это десятилетие. Зона действительно самая эффективная. Здесь небольшие деньги, но их эффективное использование привело вот к такому результату. Такие зоны мы будем поддерживать".Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Каждый из рублей, вложенных в особую зону, привлекает 7 рублей иностранных, отечественных инвестиций. Мы не подведём, спасибо вам за это уважение".