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Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк"

16:37 26 Апреля 2017 Экономика
Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк"
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Дмитрий Козак и Олег Королёв открыли сегодня предприятие американской компании "Кемин Индастриз". На заводе будут производить кормовые добавки для животных. Объем инвестиций – 1 млрд 300 млн рублей. Строительство завода в Липецке – часть пятилетней глобальной стратегии развития компании "Кемин". Сегодня также запустили новую электроподстанцию "Казинка" мощностью 220 кВ. Она будет обеспечивать энергией предприятия, которые расположены в ОЭЗ. Сейчас там работают 17 предприятий. Еще 9 строятся.

Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства РФ: "Я хочу выразить благодарность за ту огромную работу, которая была проделана вашей командой за это десятилетие. Зона действительно самая эффективная. Здесь небольшие деньги, но их эффективное использование привело вот к такому результату. Такие зоны мы будем поддерживать".

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Каждый из рублей, вложенных в особую зону, привлекает 7 рублей иностранных, отечественных инвестиций. Мы не подведём, спасибо вам за это уважение".

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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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