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Источник: ТРК "Липецкое время"

В регионе обсудили итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета области за первый квартал этого года. В этот раз административный совет принимает Усманский район, образцовый по многим направлениям. Первая остановка - сельскохозяйственный потребительский кооператив "Мечта". Его создали в 2012 году. Тогда в нём было всего пять человек. Сейчас — больше 1300. Занимаются производством, хранением и переработкой овощей. Продукция кооператива пользуется спросом по всей области.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Люди все грамотные сейчас, они потянулись к качественной продукции. И в результате ритейлеры говорят: "Олег Петрович, дайте нам возможность получать кооперативную продукцию".Также участники совещания посетили завод "Генборг". А уже в районном центре культуры подвели итоги социально-экономического развития региона в первом квартале 2017 года. В непростых экономических условиях Липецкая область сработала с ростом в разных сферах. Индекс промышленного производства - 105%, сельскохозяйственного — 104%, среднемесячная заработная плата выросла - 7,3%, уровень безработицы в регионе в два раза меньше среднероссийского показателя.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Особенно хорошо, наряду с бюджетом, с экономикой в целом, у нас складывается ситуация с инвестиционным климатом. В период даже санкций. Когда никому нельзя было идти с инвестициями, только в Липецкую область пришли 6 крупнейших американских компаний. Вопреки санкциям. Сейчас изучается наш опыт. И у нас получается по году. Мы ждём хороший показатель".