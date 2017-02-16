Олег Королёв открыл административный совет
11:09 16 Февраля 2017 Экономика
Одна из главных тем - приток инвестиций. Отмечается их значительное увеличение по сравнению с прошлым годом. Лидирует Лебедянский район - 35 млрд. Добровский район смог привлечь 12,7 млрд, а Краснинский - 8,5 млрд рублей.
Не обошли стороной и тему кооперации. На данный момент в Добровском районе успешно работают 38 кооперативов, в Лебедянском - 37, в Краснинском - 17. Глава региона порекомендовал усилить работу по привлечению населения в кооперацию.
Добровский район в этом году получил рекордный урожай зерновых - более 130 тысяч тонн. Есть успехи и в производстве мяса - более тысячи тонн. И это впервые за 10 лет. Примером успешного развития агропромышленого комплекса - птицеводческая ферма "Кривец-Птица". Сейчас поголовье птицы составляет 35 тысяч. Планируют увеличить более чем в 5 раз.
Количество показов: 68
Источник:
Источник:
Лента новостей
|11:58
|11:19
|11:09
|11:07
|10:54
|10:49
|10:16
|10:06
|09:58
|09:57
|09:45
|09:33
|08:30
|08:00
|07:00
15.02.2017
|18:41
|18:37
|18:25
|18:20
|18:11
Комментарии