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В 11 часов в Доме культуры Добровского муниципального района началось совместное заседание административного совета. Его проводит глава администрации Липецкой области Олег Королёв.Одна из главных тем - приток инвестиций. Отмечается их значительное увеличение по сравнению с прошлым годом. Лидирует Лебедянский район - 35 млрд. Добровский район смог привлечь 12,7 млрд, а Краснинский - 8,5 млрд рублей.Не обошли стороной и тему кооперации. На данный момент в Добровском районе успешно работают 38 кооперативов, в Лебедянском - 37, в Краснинском - 17. Глава региона порекомендовал усилить работу по привлечению населения в кооперацию.Добровский район в этом году получил рекордный урожай зерновых - более 130 тысяч тонн. Есть успехи и в производстве мяса - более тысячи тонн. И это впервые за 10 лет. Примером успешного развития агропромышленого комплекса - птицеводческая ферма "Кривец-Птица". Сейчас поголовье птицы составляет 35 тысяч. Планируют увеличить более чем в 5 раз.