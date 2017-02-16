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Источник: ТРК "Липецкое время"

Ещё три района отчитались о работе. Административный совет по итогам социально-экономического развития собрал в одном зале представителей Добровского, Лебедянского и Краснинского районов.Глава региона Олег Королёв в целом остался доволен динамикой развития муниципалитетов, но одновременно поставил задачу включить все личные подсобные хозяйства в кооперативное движение, навести порядок с земельными паями и активнее привлекать инвестиции.На этой выставке было всё - от старинных музыкальных инструментов до мясных деликатесов и кондитерских изысков. Кооперативы и подсобные хозяйства трёх районов - Добровского, Краснинского и Лебедянского - украсили столы.Кооперация - залог благополучия и заработка на селе. Об этом говорят на каждом админсовете. И год от года число кооперативов в области растёт, где-то быстрее, где-то медленнее. В случае вышеупомянутых трех районов верно второе. Кооперативов недостаточно. В Добровском районе их 38, в Лебедянском - 37, в Краснинском - 17.Админсоветы теперь не обходятся и без обсуждения темы земельных паёв.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".