Олег Королёв поставил задачу навести порядок с земельными паями
18:39 16 Февраля 2017 Экономика
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Глава региона Олег Королёв в целом остался доволен динамикой развития муниципалитетов, но одновременно поставил задачу включить все личные подсобные хозяйства в кооперативное движение, навести порядок с земельными паями и активнее привлекать инвестиции.
На этой выставке было всё - от старинных музыкальных инструментов до мясных деликатесов и кондитерских изысков. Кооперативы и подсобные хозяйства трёх районов - Добровского, Краснинского и Лебедянского - украсили столы.
Кооперация - залог благополучия и заработка на селе. Об этом говорят на каждом админсовете. И год от года число кооперативов в области растёт, где-то быстрее, где-то медленнее. В случае вышеупомянутых трех районов верно второе. Кооперативов недостаточно. В Добровском районе их 38, в Лебедянском - 37, в Краснинском - 17.
Админсоветы теперь не обходятся и без обсуждения темы земельных паёв.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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