link
Сегодня
Олег Королёв поставил задачу навести порядок с земельными паями
Школьники Липецкой области о вреде наркомании узнали через психологическую игру
Ельчане совершили экстремальный поход на лыжах
"Будильник" угостит липчан конфетами
Опыт Липецкой области в сфере госуслуг представят на всероссийском уровне
Состоялся административный совет по итогам развития Добровского, Лебедянского и Краснинского районов
В Добринской центральной больнице установили новые лифты за 8 млн рублей
Подготовка к паводку в Липецке завершится к 15 марта
В Липецкой области решали, как привлечь взрослое население к сдаче ГТО
Уголовное дело за невыплату зарплаты заведено на директора хлевенского сельхозпредприятия
Очистные сооружения перестанут отравлять воздух в районе ЛТЗ
Депутаты горсовета разбираются, как акционером ЛГЭК стал "Липецкоблводоканал"
Спартакиада допризывной молодежи стартовала в Липецкой области
Свет отключат на 5 улицах Липецка
Более 45 тысяч жителей Липецкой области получают федеральную соцдоплату к пенсии

Олег Королёв поставил задачу навести порядок с земельными паями

18:39 16 Февраля 2017 Экономика
Олег Королёв поставил задачу навести порядок с земельными паями
Загрузка плеера
Ещё три района отчитались о работе. Административный совет по итогам социально-экономического развития собрал в одном зале представителей Добровского, Лебедянского и Краснинского районов.
Глава региона Олег Королёв в целом остался доволен динамикой развития муниципалитетов, но одновременно поставил задачу включить все личные подсобные хозяйства в кооперативное движение, навести порядок с земельными паями и активнее привлекать инвестиции.

На этой выставке было всё - от старинных музыкальных инструментов до мясных деликатесов и кондитерских изысков. Кооперативы и подсобные хозяйства трёх районов - Добровского, Краснинского и Лебедянского - украсили столы.
Кооперация - залог благополучия и заработка на селе. Об этом говорят на каждом админсовете. И год от года число кооперативов в области растёт, где-то быстрее, где-то медленнее. В случае вышеупомянутых трех районов верно второе. Кооперативов недостаточно. В Добровском районе их 38, в Лебедянском - 37, в Краснинском - 17.
Админсоветы теперь не обходятся и без обсуждения темы земельных паёв.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 59
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:39
Олег Королёв поставил задачу навести порядок с земельными паями
18:31
Школьники Липецкой области о вреде наркомании узнали через психологическую игру
18:12
Ельчане совершили экстремальный поход на лыжах
17:43
"Будильник" угостит липчан конфетами
17:05
Опыт Липецкой области в сфере госуслуг представят на всероссийском уровне
16:56
В Липецкой области решали, как привлечь взрослое население к сдаче ГТО
16:49
Состоялся административный совет по итогам развития Добровского, Лебедянского и Краснинского районов
16:30
В Добринской центральной больнице установили новые лифты за 8 млн рублей
16:20
Подготовка к паводку в Липецке завершится к 15 марта
16:00
Уголовное дело за невыплату зарплаты заведено на директора хлевенского сельхозпредприятия
15:17
Очистные сооружения перестанут отравлять воздух в районе ЛТЗ
15:03
Депутаты горсовета разбираются, как акционером ЛГЭК стал "Липецкоблводоканал"
14:56
Спартакиада допризывной молодежи стартовала в Липецкой области
14:33
Свет отключат на 5 улицах Липецка
14:16
Температура в Липецке повысится
14:07
Более 45 тысяч жителей Липецкой области получают федеральную соцдоплату к пенсии
12:59
Вадим Волков в эфире "Липецк FM" рассказал о "Лебедином озере" в Лебедяни
12:51
Более 17 тысяч школьников региона сдали ГТО в прошлом году
12:37
В драматическом театре показали спектакль о чеченской войне
12:19
В Арбитражном суде региона обсудили антимонопольное законодательство
Вся лента новостей