link
Сегодня

Соглашение о сотрудничестве в области ж/д транспорта подписано в администрации области

12:22 17 Ноября 2017 Экономика
Соглашение о сотрудничестве в области ж/д транспорта подписано в администрации области
Загрузка плеера
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области ж/д транспорта подписали глава региона Олег Королёв и начальник Юго-Восточной железной дороги Анатолий Володько. Этот филиал РЖД занимает 4 место в стране по перевозкам. Грузооборот за 10 месяцев 2017 года составил почти 87 млрд тарифных тонно-километров. Большая доля грузов приходится на Липецкую область.

Анатолий Володько, начальник Юго-Восточной железной дороги: "Та инвестиционная привлекательность, которая на протяжении уже 10 лет на территории Липецкой области присутствует, свои положительные результаты дает".



Количество показов: 74
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

12:53
В субботу липчан ждет прохладная и сухая погода
12:48
В Липецке разыскивают 31-летнего мужчину
12:42
Липецкая молодежь представит свое видение будущего области
12:22
Соглашение о сотрудничестве в области ж/д транспорта подписано в администрации области
11:58
На карантин частично ушли 2 школы в Липецке
11:47
Выставка «Время ремесел» открылась для липчан
11:27
100-тысячный электронный больничный выдали в Ельце
11:09
Еще один дом за счет инвестора планируют переселить в Липецке
10:46
Перебои со светом будут на 5 улицах Липецка
10:27
Липецкая область - в лидерах по темпам развития культуры
09:50
Областные розничные ярмарки пройдут с 23 по 25 ноября
09:37
Новый год в кругу семьи детям-сиротам могут подарить все желающие
09:10
Дачные автобусы вновь курсируют по городским маршрутам
07:30
Лучших Деда Мороза и Снегурочку выберут в Липецке

16.11.2017

19:08
Новые школы появятся в трех микрорайонах Липецка
18:15
Кабинеты медпрофилактики ряда зависимостей появятся в поликлиниках региона
18:08
День чая - завтра в "Будильнике"
18:03
ЛДПР предложила поддержать малый бизнес и увеличить МРОТ
17:57
Более 400 участковых полиции трудятся в Липецкой области
17:53
"Липецкая газета" приглашает читателей в общественную приемную
Вся лента новостей