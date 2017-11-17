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Источник: ТРК "Липецкое время"

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области ж/д транспорта подписали глава региона Олег Королёв и начальник Юго-Восточной железной дороги Анатолий Володько. Этот филиал РЖД занимает 4 место в стране по перевозкам. Грузооборот за 10 месяцев 2017 года составил почти 87 млрд тарифных тонно-километров. Большая доля грузов приходится на Липецкую область.Анатолий Володько, начальник Юго-Восточной железной дороги: "Та инвестиционная привлекательность, которая на протяжении уже 10 лет на территории Липецкой области присутствует, свои положительные результаты дает".