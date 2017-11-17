Соглашение о сотрудничестве в области ж/д транспорта подписано в администрации области
12:22 17 Ноября 2017 Экономика
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Анатолий Володько, начальник Юго-Восточной железной дороги: "Та инвестиционная привлекательность, которая на протяжении уже 10 лет на территории Липецкой области присутствует, свои положительные результаты дает".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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