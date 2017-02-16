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Состоялся административный совет по итогам развития Добровского, Лебедянского и Краснинского районов

16:49 16 Февраля 2017 Экономика
Состоялся административный совет по итогам развития Добровского, Лебедянского и Краснинского районов
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Завершился административный совет по итогам социально-экономического развития трёх районов - Добровского, Лебедянского и Краснинского.
Ни по одному из важных показателей муниципалитеты не отстали. Это касается и привлечения инвестиций, они исчисляются миллиардами рублей, и роста промышленного производства. К слову, в Лебедянском районе он составил 63%, обогнав даже Липецк. По этому показателю район вышел на первое место в области. Добровцы на втором месте по строительству жилья. В районе популярно коттеджное строительство. Целые посёлки появляются буквально на глазах. Краснинский район отметился высокими зарплатами. Средний заработок - 29 тысяч рублей. Это второй результат в области. Однако все три района пока далеко не лидеры по уровню поддержки малого бизнеса и кооперации. Глава региона Олег Королёв поставил задачу решить эту проблему в кратчайшие сроки. Это же касается и земельных паёв.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Будет определяться степень дохода человека, сдавшего свой пай пользователю. До конца 19 года обеспечить 100% использование всех личных подсобных хозяйств через систему кооперации. Отработана программа поддержки. Надо только, чтобы этим занялись. Я больше никого уговаривать не буду".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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