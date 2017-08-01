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В Хлевном появится первая зарядная станция для электромобилей

17:31 1 Августа 2017 Экономика
В Хлевном появится первая зарядная станция для электромобилей
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Три разъема позволят заряжать разные виды транспорта в двух режимах - быстром и ночном. Регион активно реализует экологические программы, в том числе и в теплоэнергетике, куда в этом году было направлено более миллиарда рублей. Ремонтируют десятки километров теплотрасс, строят новые котельные. Упор - на энергосберегающие технологии.

В районах продолжается программа энергоэффективности. В этом году на ее реализацию выделено почти 120 млн рублей. Ставят новые котлы на природном газе. Они помогают снизить коммунальные платежи за отопление в 2,5 раза.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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