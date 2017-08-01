В Хлевном появится первая зарядная станция для электромобилей
17:31 1 Августа 2017 Экономика
Загрузка плеера
В районах продолжается программа энергоэффективности. В этом году на ее реализацию выделено почти 120 млн рублей. Ставят новые котлы на природном газе. Они помогают снизить коммунальные платежи за отопление в 2,5 раза.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 105
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|11:31
|11:15
|10:47
|10:21
|10:19
|09:59
|09:48
|09:39
|09:16
01.08.2017
|18:40
|17:31
|17:30
|17:09
|17:04
|16:37
|16:21
|16:15
|16:02
|16:01
|15:52
Комментарии