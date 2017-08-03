В Липецке планируют развивать магазины шаговой доступности
18:37 3 Августа 2017 Экономика
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Бизнесмены Липецка пользуются поддержкой органов власти реже, чем их коллеги в районах. Статистику сегодня озвучили в администрации областного центра. Так, микрозаймами за последние полгода в Липецке воспользовались всего 26 предпринимателей, в то время как в Чаплыгине, например, 37. Регион ежегодно выделяет на поддержку бизнеса сотни миллионов рублей.
В планах на следующее полугодие — развитие магазинов шаговой доступности. Сегодня в областном центре их почти вытеснили крупные супермаркеты. Это, по мнению мэрии, обеспечит липчан качественными и недорогими местными продуктами.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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