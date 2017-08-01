В Липецкой области планируется расширение белорусских торговых сетей
12:15 1 Августа 2017 Экономика
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В рамках встречи стороны обсудили расширение белорусских торговых сетей в Липецке. Увеличится количество фирменных магазинов не только в областном центре, но и в районах. Сейчас в Ельце работает 8 торговых точек, а в Лебедяни - 6 магазинов. На ярмарки свою продукцию регулярно поставляют более 60 продавцов из дружественной страны.
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Я вас заверяю в искреннем уважении ко всему тому, что вы делаете, что мы вместе с вами делаем. К тем темпам товарооборота, который наращиваем, к развитию сотрудничества на всех наших направлениях".
С начала 2017 года белорусские подрядчики в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» провели ремонт на улицах Советская, Терешковой, Студеновская, Металлургов в Липецке. Стоит отметить, что при укладке асфальта они использовали новейшие технологии — покрытие с гранитной крошкой. Активное сотрудничество ведется и в сельском хозяйстве. По лизингу в наш регион доставлены 15 комбайнов белорусского производства. В перспективе – строительство транспортной станции обслуживания белорусской техники. На встрече также обсудили поставку в нашу область белорусских калийных удобрений и племенного крупного рогатого скота молочных пород.
Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь: "Импорт в Республику Беларусь из Липецкой области составил 79 миллионов долларов, экспорт белорусской продукции составил 36 миллионов долларов. Сальдо отрицательное, липецкие коллеги нас опережают в поставках. Мы считаем, что наше сотрудничество - это дорога двустороннего движения, мы работаем достаточно продуктивно".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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