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В Липецкой области планируют построить завод по выращиванию гибридных сортов кукурузы

12:34 23 Июня 2017 Экономика
В Липецкой области планируют построить завод по выращиванию гибридных сортов кукурузы
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В Липецкой области может появится завод по выращиванию гибридных сортов кукурузы. Об этом стало известно на форуме аграриев "День поля". Сегодня в Липецк приехали агрономы со всего ЦФО, а также ряд иностранных делегаций. В пленарном заседании участие принял глава региона Олег Королёв. С представителями передовых сельскохозяйственных компаний и научного сообщества он обсудил перспективы развития сельского хозяйства в регионе. Так, например, сербы заинтересованы в строительстве нового предприятия по производству семян кукурузы, адаптированных для средней полосы.

Богдан Игича, статс-секретарь министра сельского хозяйства республики Сербии: "Здесь важна наука, чтобы мы могли создать и применить оптимальные гибриды семян кукурузы и других растений на территории РФ".

К слову, интерес к Липецкой области проявили не только сербы. Инвесторов привлекает развитие сельских территорий в регионе. И здесь речь идёт не только об инфраструктуре промышленных площадок, но и о качественной жизни на селе.

Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Мы в каждом сельском районе создаём все, чтобы человек не бежал. Из половины сельских районов люди уже никуда не уезжают, потому что в каждом районе плавательный бассейн, строим ледовые дворцы. Ни одного дома, ни одного предприятия без природного газа у нас нет. Никто не отапливается ни углём, ни дровами. Вся социальная инфраструктура создается".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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