В Липецкой области планируют построить завод по выращиванию гибридных сортов кукурузы
12:34 23 Июня 2017 Экономика
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Богдан Игича, статс-секретарь министра сельского хозяйства республики Сербии: "Здесь важна наука, чтобы мы могли создать и применить оптимальные гибриды семян кукурузы и других растений на территории РФ".
К слову, интерес к Липецкой области проявили не только сербы. Инвесторов привлекает развитие сельских территорий в регионе. И здесь речь идёт не только об инфраструктуре промышленных площадок, но и о качественной жизни на селе.
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Мы в каждом сельском районе создаём все, чтобы человек не бежал. Из половины сельских районов люди уже никуда не уезжают, потому что в каждом районе плавательный бассейн, строим ледовые дворцы. Ни одного дома, ни одного предприятия без природного газа у нас нет. Никто не отапливается ни углём, ни дровами. Вся социальная инфраструктура создается".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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