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Источник: ТРК "Липецкое время"

130 миллиардов рублей в виде инвестиций должны поступить в регион в этом году. Это стало известно на бизнес-форуме итальянских и российских предпринимателей, который продолжается в эти минуты в особой экономической зоне "Липецк".В составе европейской делегации представители 20 компаний из разных отраслей - промышленность, сельское хозяйство, строительство. Один из ключевых партнеров - Италия. Наша область на протяжении 15 лет тесно сотрудничает с этой страной. Не исключено, что после форума стороны найдут новые точки взаимодействия.Игорь Маленко, начальник управления инвестиций и международных связей Липецкой области: "Встреча липецких предпринимателей и итальянских имеет не только огромное значение для привлечения инвестиций из Италии, но это имеет огромное политическое значение в условиях сегодняшней ситуации, связанной с санкциями со стороны Европы. То доверие, которое оказывает и бизнес, и делегация во главе с послом Итальянской Республики господином Рагальини, говорит о высоком доверии".Луиза Бароне, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России: "Мы считаем, что условия ОЭЗ "Липецк" одни из самых хороших в России. Есть очень хорошая поддержка со стороны администрации ко всем видам бизнеса, есть перспективы развития в разных областях".