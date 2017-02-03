link
Сегодня

В промышленной индустрии региона создано народное предприятие

16:20 3 Февраля 2017 Экономика
В промышленной индустрии региона создано народное предприятие
Загрузка плеера
В регионе открылось первое народное предприятие по выпуску промышленной продукции. Оно создано на базе завода "Елецгидроагрегат". Теперь в регионе 17 предприятий, в которых акции равномерно распределены между сотрудниками. Региональная власть оказывает им поддержку. За последние 4 года на эти цели направили 55 миллионов рублей.

Народное предприятие создали на базе одного из цехов, ремонтного участка и отдела инструментального хозяйства. Большинство токарей и слесарей работают здесь десятки лет. При них не раз менялась форма управления. И вот опять перемены. Конечно, многие сомневались. К тому же акции надо было выкупать за свои деньги.

Полгода ушло на переходный период от ООО. В середине января народное предприятие было официально зарегистрировано. В промышленной индустрии оно стало первым в регионе.

Все подробности - в сюжете.
Количество показов: 81
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:19
"Будильник" устроит горячий прием
17:04
Открыта электронная продажа билетов на сайте автовокзала "Липецк"
16:55
Самый известный липецкий долгострой могут сдать в этом году
16:43
Специальный сервис поможет найти пропавших без вести солдат ВОВ
16:20
В промышленной индустрии региона создано народное предприятие
16:00
Льготами на оплату капремонта в Липецкой области пользуются 2000 пенсионеров
15:01
В мэрии Липецка новые назначения
14:21
Бешенство можно предупредить
12:17
Студенты ЛГТУ решают вопрос перепланировки ЦУМа
12:12
Впервые в Липецкой области проводится конкурс "Радуга творчества"
11:46
В субботу в Липецке до 9 мороза
11:30
Липчане могут подать заявку на "дальневосточный гектар" в центре "Мои документы"
11:13
Изменились доплаты к пенсиям липецких летчиков и шахтеров
10:41
Липецкая молодежь примет участие во всероссийской форумной кампании
10:03
В пяти районах пройдут ярмарки на следующей неделе
09:26
Два грузовика столкнулись в Липецке
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
Парк Победы ждет от липчан масленичных кукол
08:00
Донские казаки станцуют и споют в Ельце
07:00
Участники экскурсионного тура увидят самобытную Талицу
Вся лента новостей