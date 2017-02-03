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Источник: ТРК "Липецкое время"

В регионе открылось первое народное предприятие по выпуску промышленной продукции. Оно создано на базе завода "Елецгидроагрегат". Теперь в регионе 17 предприятий, в которых акции равномерно распределены между сотрудниками. Региональная власть оказывает им поддержку. За последние 4 года на эти цели направили 55 миллионов рублей.Народное предприятие создали на базе одного из цехов, ремонтного участка и отдела инструментального хозяйства. Большинство токарей и слесарей работают здесь десятки лет. При них не раз менялась форма управления. И вот опять перемены. Конечно, многие сомневались. К тому же акции надо было выкупать за свои деньги.Полгода ушло на переходный период от ООО. В середине января народное предприятие было официально зарегистрировано. В промышленной индустрии оно стало первым в регионе.Все подробности - в сюжете.