В промышленной индустрии региона создано народное предприятие
16:20 3 Февраля 2017 Экономика
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Народное предприятие создали на базе одного из цехов, ремонтного участка и отдела инструментального хозяйства. Большинство токарей и слесарей работают здесь десятки лет. При них не раз менялась форма управления. И вот опять перемены. Конечно, многие сомневались. К тому же акции надо было выкупать за свои деньги.
Полгода ушло на переходный период от ООО. В середине января народное предприятие было официально зарегистрировано. В промышленной индустрии оно стало первым в регионе.
Все подробности - в сюжете.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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