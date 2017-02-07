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Источник: ТРК "Липецкое время"

Улучшение качества жизни на селе, развитие малого бизнеса и привлечение инвестиций. В регионе прошел первый в этом году административный совет. На нем подвели итоги развития трех районов - Воловского, Тербунского и Долгоруковского. Место проведения - культурно-спортивный комплекс "Луч" в селе Набережное Воловского района. Открыли его совсем недавно по программе строительства ДК в селах.Каждое утро семьи Холодняк начинается с кормления 2000 птиц. Заняться большим хозяйством они решились год назад, когда переехали в Воловский район из Луганской области. Глава семьи получил субсидию как начинающий предприниматель. На 300 тысяч построили сарай. Затем взяли займ в миллион рублей. Средства потратили на закупку птицы и корма.Копченую и охлажденную утку от ИП "Холодняк" покупают не только односельчане. Экологически чистую продукцию уже попробовали в Липецке, Москве и Санкт-Петербурге. На достигнутом не останавливаются. Хотят расширить производство. Планами предприниматель поделился с главой региона Олегом Королёвым на административном совете.Села региона должны развиваться под стать городам. Это одна из главных задач. Ее обозначил глава региона на первом в этом году административном совете.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".