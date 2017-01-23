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Источник: ТРК "Липецкое время"

Валентина Матвиенко посетила особую экономическую зону "Липецк". На этой промышленной площадке федерального уровня зарубежные и российские инвесторы получают комплекс преференций и льгот, начиная от налога на землю и заканчивая таможенными послаблениями. За 10 лет удалось достичь 100-процентной загрузки этой площадки. 50 резидентов создали сотни рабочих мест. Общий объем инвестиций составил 175 миллиардов рублей.Валентине Матвиенко также показали макет елецкой площадки ОЭЗ "Липецк". По прогнозам, в этом году сюда привлекут порядка 25 млрд рублей инвестиций. Что касается самих инвесторов, их, как отметил глава региона Олег Королёв, должно быть не менее 5-6 в год. Также гостям презентовали потенциал особых зон регионального уровня.