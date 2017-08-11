Журналисты региона выяснили, насколько прибыльно кооперативное движение
17:44 11 Августа 2017 Экономика
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Юлия и Александр Ванины три года назад переехали из областного центра в Добринский район. Городскую суету променяли на суету огородную. Выращивают помидоры. Субсидии помогли поставить теплицу, планируют расширяться. Голандские семена дают неплохие урожаи на отечественной земле. Томаты раскупают в магазинах и на ярмарках.
А в другом кооперативе доросли до собственного товарного знака.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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