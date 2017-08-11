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Источник: ТРК "Липецкое время"

Журналисты региона решили разобраться, насколько хорошо идут дела на селе у тех, кто объединил усилия в бизнесе и создал кооператив. И насколько селянам выгодно такое сотрудничество. Что производят, кто покупает? И на самом ли деле качество таких товаров выше того, что лежит на полке в магазинах.Юлия и Александр Ванины три года назад переехали из областного центра в Добринский район. Городскую суету променяли на суету огородную. Выращивают помидоры. Субсидии помогли поставить теплицу, планируют расширяться. Голандские семена дают неплохие урожаи на отечественной земле. Томаты раскупают в магазинах и на ярмарках.А в другом кооперативе доросли до собственного товарного знака.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".