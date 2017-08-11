link
Сегодня
Липецкие баскетболисты примут участие во Всероссийских массовых соревнованиях
В Добринском районе на день рождения села жители получили новую пешеходную дорожку
Журналисты региона выяснили, насколько прибыльно кооперативное движение
Человеческий фактор стал причиной сбоев в работе системы транспортных карт
До конца месяца в многоэтажку на Опытной въедут ещё 19 очередников
Липецкие летчики готовятся к праздничным полетам
"Область будущего" в фотографиях представили на выставке
Молодежь и власть сошлись на футбольном поле в Тербунском районе
Велопоход совершили жители Липецкой области
Ребенок выпал из машины во время движения
Кооператоры региона возрождают заброшенные фермы
В Липецке состоялось очередное новоселье
Частные перевозчики саботируют работу системы транспортных карт
«Липецкое время» принимает участие во всероссийском форуме СМИ в Чечне
В Липецке будет дождливо, но тепло

Журналисты региона выяснили, насколько прибыльно кооперативное движение

17:44 11 Августа 2017 Экономика
Журналисты региона выяснили, насколько прибыльно кооперативное движение
Загрузка плеера
Журналисты региона решили разобраться, насколько хорошо идут дела на селе у тех, кто объединил усилия в бизнесе и создал кооператив. И насколько селянам выгодно такое сотрудничество. Что производят, кто покупает? И на самом ли деле качество таких товаров выше того, что лежит на полке в магазинах.

Юлия и Александр Ванины три года назад переехали из областного центра в Добринский район. Городскую суету променяли на суету огородную. Выращивают помидоры. Субсидии помогли поставить теплицу, планируют расширяться. Голандские семена дают неплохие урожаи на отечественной земле. Томаты раскупают в магазинах и на ярмарках.
А в другом кооперативе доросли до собственного товарного знака.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 64
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:44
Журналисты региона выяснили, насколько прибыльно кооперативное движение
17:29
В Добринском районе на день рождения села жители получили новую пешеходную дорожку
17:15
Липецкие баскетболисты примут участие во Всероссийских массовых соревнованиях
16:50
Человеческий фактор стал причиной сбоев в работе системы транспортных карт
16:38
До конца месяца в многоэтажку на Опытной въедут ещё 19 очередников
16:22
Липецкие летчики готовятся к праздничным полетам
15:36
"Область будущего" в фотографиях представили на выставке
15:10
Молодежь и власть сошлись на футбольном поле в Тербунском районе
14:45
Велопоход совершили жители Липецкой области
14:08
Ребенок выпал из машины во время движения
12:45
Кооператоры региона возрождают заброшенные фермы
12:41
В Липецке состоялось очередное новоселье
12:36
Частные перевозчики саботируют работу системы транспортных карт
12:18
«Липецкое время» принимает участие во всероссийском форуме СМИ в Чечне
12:14
В Липецке будет дождливо, но тепло
11:47
На улице Ленина «спрятали» больше километра кабеля
11:43
В Липецкой области все желающие сразятся в триатлоне
11:17
В День ВВС в Липецке состоится митинг
10:36
Начальник регионального УМВД нанес визит липецким полицейским в Северокавказском регионе
10:21
Олег Королёв поздравил в Твиттере строителей
Вся лента новостей