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Источник: ТРК "Липецкое время"

На сайте общероссийского движения "Народный фронт" продолжает работать интерактивная карта, с помощью которой активисты ведут борьбу с незаконными свалками. Обращения с жалобами на "серые полигоны" поступают и от жителей нашей области. По документам, на опушке леса вблизи села Введенка начинаются сельхозугодья. Только вместо распаханного и засеянного поля площадью 19 га здесь тонны покрышек от грузовиков и бытовой мусор. Весь этот беспорядок обнаружили местные жители. Обращение жители оставили на одном из порталов "Народного фронта", где работает специально созданная интерактивная карта. На место представители приехали в сопровождении специалистов Россельхознадзора.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".