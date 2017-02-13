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Липецкие экологи мониторят качество воды и воздуха

15:29 13 Февраля 2017 Экология
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Липецка в январе 2017 года в основном не превышало среднесуточных предельно-допустимых концентраций (ПДК).
Всего специалисты проанализировали 2166 проб атмосферного воздуха по семи основным ингредиентам.
Вместе с тем, в середине и конце января в атмосфере Липецка зафиксированы превышения ПДК по сероводороду в районе ЛТЗ и НЛМК, по пыли и фенолу - в поселке Силикатный и в районе улицы Титова.

Маршрутный мониторинг атмосферного воздуха лабораторией областного учреждения «Гидротехнические комплексы» на нескольких улицах Липецка, а также в Чаплыгине и Ельце превышений ПДК не выявил.
Кроме того, в январе проводилось наблюдение за качеством поверхностных вод на пяти водных объектах: на реке Большая Сосна (Елец), реке Воронеж (Липецк), Матырское водохранилище (Липецк и Грязи), реке Матыра (село Крутое), реке Становая Ряса (Чаплыгин).    
Специалисты зафиксировали удовлетворительный кислородный режим рек.

Вместе с тем, по поручению главы региона Олега Королёва, в январе на водоемах Липецкой области была организована работа по предотвращению замора рыбы. «В связи с обильными снегопадами и повышенной толщиной льда животный мир нуждается в особой заботе. Все отраслевые службы должны оперативно принять все необходимые меры для предотвращения гибели рыбы из-за кислородного голодания», - подчеркнул руководитель области. На помощь экологам пришли добровольцы и рыбаки.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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