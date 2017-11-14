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Источник: ТРК "Липецкое время"

В этом году металлургический комбинат в 15 раз снизил выбросы вредных веществ благодаря уникальным очистным установкам. Как работает экотехника нового поколения на предприятии, оценили специалисты Росприроднадзора.Огнеупорный цех. На этом участке ежедневно проходит разгрузка сыпучих материалов. В июне этого года здесь запустили новую установку газоочистки. За 5 месяцев с помощью этой разработки на 16% снизили выбросы пыли. Объем инвестиций составил почти 230 млн рублей.Агломерационный цех. Сюда привозят руду для производства чугуна. При разгрузке сырья вредную пыль здесь также забирают фильтры. Эта очистная установка работает с января. Специалисты дали заключение - выбросы пыли на аглофабрике сократились в 15 раз. Сейчас на НЛМК действуют 4 современные очистные системы. Масштабный проект реализуют в рамках соглашения комбината с Минприроды, администрацией Липецкой области и Росприроднадзором.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".