НЛМК в 15 раз снизил выбросы вредных веществ
17:09 14 Ноября 2017 Экология
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Огнеупорный цех. На этом участке ежедневно проходит разгрузка сыпучих материалов. В июне этого года здесь запустили новую установку газоочистки. За 5 месяцев с помощью этой разработки на 16% снизили выбросы пыли. Объем инвестиций составил почти 230 млн рублей.
Агломерационный цех. Сюда привозят руду для производства чугуна. При разгрузке сырья вредную пыль здесь также забирают фильтры. Эта очистная установка работает с января. Специалисты дали заключение - выбросы пыли на аглофабрике сократились в 15 раз. Сейчас на НЛМК действуют 4 современные очистные системы. Масштабный проект реализуют в рамках соглашения комбината с Минприроды, администрацией Липецкой области и Росприроднадзором.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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