link
Сегодня
Продажа алкоголя в Липецке будет под запретом 19 ноября
Портсигар красноармейца из Липецкой области нашли в Польше
НЛМК в 15 раз снизил выбросы вредных веществ
Турнир по боксу в Ельце собрал десятки спортсменов
Липецкие аграрии собирают урожай свёклы, несмотря на капризы погоды
Первая новогодняя елка появилась в центре Липецка
Молодые профессионалы в рамках WorldSkills собрали робота-ликвидатора
Оформить выплаты для льготной категории детей необходимо до декабря
Липчан предупреждают о поддельных квитанциях
Конкурс экологической журналистики продолжает прием заявок
Выставка "Душа войлока" открылась в Лебедяни
Лучшие игрушки-сувениры для туристов мастерят в Ельце
Незаконные киоски в Липецке утилизируют
Велопарковка появится возле Городского ДК
Участники WorldSkills продемонстрировали свои умения в "Лабораторном анализе"

НЛМК в 15 раз снизил выбросы вредных веществ

17:09 14 Ноября 2017 Экология
НЛМК в 15 раз снизил выбросы вредных веществ
Загрузка плеера
В этом году металлургический комбинат в 15 раз снизил выбросы вредных веществ благодаря уникальным очистным установкам. Как работает экотехника нового поколения на предприятии, оценили специалисты Росприроднадзора.

Огнеупорный цех. На этом участке ежедневно проходит разгрузка сыпучих материалов. В июне этого года здесь запустили новую установку газоочистки. За 5 месяцев с помощью этой разработки на 16% снизили выбросы пыли. Объем инвестиций составил почти 230 млн рублей.

Агломерационный цех. Сюда привозят руду для производства чугуна. При разгрузке сырья вредную пыль здесь также забирают фильтры. Эта очистная установка работает с января. Специалисты дали заключение - выбросы пыли на аглофабрике сократились в 15 раз. Сейчас на НЛМК действуют 4 современные очистные системы. Масштабный проект реализуют в рамках соглашения комбината с Минприроды, администрацией Липецкой области и Росприроднадзором.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 40
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:23
Турнир по боксу в Ельце собрал десятки спортсменов
17:16
Молодые профессионалы в рамках WorldSkills собрали робота-ликвидатора
17:09
НЛМК в 15 раз снизил выбросы вредных веществ
16:56
Липецкие аграрии собирают урожай свёклы, несмотря на капризы погоды
16:49
Продажа алкоголя в Липецке будет под запретом 19 ноября
16:35
Портсигар красноармейца из Липецкой области нашли в Польше
16:24
Первая новогодняя елка появилась в центре Липецка
15:56
Оформить выплаты для льготной категории детей необходимо до декабря
15:23
Липчан предупреждают о поддельных квитанциях
15:06
Конкурс экологической журналистики продолжает прием заявок
14:45
Выставка "Душа войлока" открылась в Лебедяни
14:24
Лучшие игрушки-сувениры для туристов мастерят в Ельце
14:07
Незаконные киоски в Липецке утилизируют
14:04
Велопарковка появится возле Городского ДК
12:24
Участники WorldSkills продемонстрировали свои умения в "Лабораторном анализе"
12:14
Авиарейс "Липецк- Москва" задержали из-за плохой погоды
12:12
В Липецке вновь похолодает
11:51
Олег Королев отметил тяжелый труд липецких свекловодов в твиттере
11:37
Без воды останутся жители частного сектора Липецка
11:18
Липчан предупреждают об усилении ветра
Вся лента новостей