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Реабилитация реки Воронеж продолжается даже зимой

15:21 10 Января 2017 Экология
Реабилитация реки Воронеж продолжается даже зимой
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2017-й в России объявлен Годом экологии. В Липецкой области продолжают крупные проекты. Самый масштабный - реабилитация реки Воронеж.
Работы не прекращают даже зимой. В районе Жёлтых Песков разместили 6 земснарядов, которые через шланги забирают ил и грунт в искусственные ёмкости. В прошлом году так расчистили 6,5 километров. В планах до конца 2017-го реабилитировать еще 7 километров. Полностью работы завершат в 2019-м в районе Набережной Липецка. Продолжают работу и по модернизации гидротехнических сооружений. В ближайшее время завершат строительство ГТС на реке Ягодная Ряса в Чаплыгине.

Елена Бадулина, начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области: "Впервые мы реализуем мероприятие по укреплению берега. Это строительство нового ГТС в Чаплыгине. Сейчас выполнено 98% работ, построено ГТС, которое позволит удерживать берега".

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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