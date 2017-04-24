Весеннюю Неделю добра вновь открыли в Липецкой области
12:09 24 Апреля 2017 Экология
На этой неделе активисты планируют организовать ряд акций во всех районах области. Порядок будут наводить в местах отдыха и у памятников. В эти выходные к уборке подключились ученики нескольких школ, колледжей и техникумов. Все они отозвались на клич в соцсетях.
Дамир Шамсулин: "Мы просто решили помочь. Мне кажется, тут не должно быть никакой выгоды материальной или ещё какой-либо. Узнали мы из группы "Молодёжь Липецкой области". Решили провести так своё время".
Виктория Прибыткова, начальник отдела "Центра развития добровольчества" Липецкой области: "7 дней добровольческие отряды, а у нас их по Липецкой области более 168, будут оказывать добровольческую помощь, проводить добровольческие инициативы в рамках Года экологии".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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