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Источник: ТРК "Липецкое время"

Первыми на субботник вышли представители областного Совета лидеров. Десант добровольцев высадился на городском пляже. Порядок наводили на участке, оборудованном для купания людей с ограниченными возможностями здоровья.На этой неделе активисты планируют организовать ряд акций во всех районах области. Порядок будут наводить в местах отдыха и у памятников. В эти выходные к уборке подключились ученики нескольких школ, колледжей и техникумов. Все они отозвались на клич в соцсетях.Дамир Шамсулин: "Мы просто решили помочь. Мне кажется, тут не должно быть никакой выгоды материальной или ещё какой-либо. Узнали мы из группы "Молодёжь Липецкой области". Решили провести так своё время".Виктория Прибыткова, начальник отдела "Центра развития добровольчества" Липецкой области: "7 дней добровольческие отряды, а у нас их по Липецкой области более 168, будут оказывать добровольческую помощь, проводить добровольческие инициативы в рамках Года экологии".