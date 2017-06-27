В районе Желтых Песков возобновили масштабную реабилитацию реки Воронеж
17:44 27 Июня 2017 Экология
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Сейчас в самом центре реки Воронеж работает тяжелая техника. Земснаряды забирают со дна ил и донные отложения и отправляют их в пульпопровод. По нему речная грязь поступает в искусственные емкости из грунта. Там вода фильтруется и уже чистая отправляется обратно в реку. Такая глобальная расчистка позволит восстановить естественные природные свойства Воронежа.
Очищены уже 19 километров речного русла. На первом этапе работы велись в черте Липецка. На реализацию второго этапа из федерального и областного бюджетов выделили 208 миллионов рублей. Сейчас расчистка ведется сразу на двух участках в районе Желтых Песков.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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