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Источник: ТРК "Липецкое время"

Ещё 6 километров русла реки Воронеж расчистят в этом году. В районе Желтых Песков возобновили масштабную реабилитацию водоема. Перерыв в работе экологов был связан с нерестом рыбы.Сейчас в самом центре реки Воронеж работает тяжелая техника. Земснаряды забирают со дна ил и донные отложения и отправляют их в пульпопровод. По нему речная грязь поступает в искусственные емкости из грунта. Там вода фильтруется и уже чистая отправляется обратно в реку. Такая глобальная расчистка позволит восстановить естественные природные свойства Воронежа.Очищены уже 19 километров речного русла. На первом этапе работы велись в черте Липецка. На реализацию второго этапа из федерального и областного бюджетов выделили 208 миллионов рублей. Сейчас расчистка ведется сразу на двух участках в районе Желтых Песков.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".