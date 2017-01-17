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Быть или не быть теплу в доме №4 по улице Коммунальной?

17:59 17 Января 2017 Происшествия
Быть или не быть теплу в доме №4 по улице Коммунальной?
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Два месяца без тепла. В доме №4 по улице Коммунальной в Липецке жильцы вынуждены бороться с холодом подручными средствами. Электрические обогреватели и кухонные плиты работают чуть ли не круглосуточно, а шапки и шерстяные носки люди не снимают даже на ночь. Кстати, счета за отопление приходят в полном объеме. И люди их исправно оплачивают. Вот только теплее в квартирах от этого не становится.

Вот уже больше двух месяцев Валентина Ефимова ходит по квартире в шерстяных носках и шапке. Батареи ледяные, комнатный термометр показывает +7. С начала отопительного сезона тепла в ее доме нет. Спасают газовые конфорки. При этом счета за отопление приходят. Их женщина исправно оплачивает. А потом пишет жалобы в разные инстанции. Ответами завален весь стол. Вот только результата никакого.
Почему батареи в доме № 4 по улице Коммунальной ледяные, мы попытались узнать в ЖЭКе. Сначала сказали, что заявок не было, затем выяснилось, что жители все же обращалась. Причём сотрудники оперативно среагировали.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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