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Источник: ТРК "Липецкое время"

Два месяца без тепла. В доме №4 по улице Коммунальной в Липецке жильцы вынуждены бороться с холодом подручными средствами. Электрические обогреватели и кухонные плиты работают чуть ли не круглосуточно, а шапки и шерстяные носки люди не снимают даже на ночь. Кстати, счета за отопление приходят в полном объеме. И люди их исправно оплачивают. Вот только теплее в квартирах от этого не становится.Вот уже больше двух месяцев Валентина Ефимова ходит по квартире в шерстяных носках и шапке. Батареи ледяные, комнатный термометр показывает +7. С начала отопительного сезона тепла в ее доме нет. Спасают газовые конфорки. При этом счета за отопление приходят. Их женщина исправно оплачивает. А потом пишет жалобы в разные инстанции. Ответами завален весь стол. Вот только результата никакого.Почему батареи в доме № 4 по улице Коммунальной ледяные, мы попытались узнать в ЖЭКе. Сначала сказали, что заявок не было, затем выяснилось, что жители все же обращалась. Причём сотрудники оперативно среагировали.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".