Грозовой фронт оставил без света и газа село в Задонском районе
09:36 24 Августа 2017 Происшествия
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Ведется работы по восстановлению газо- и электроснабжения. Причиненный ущерб устанавливается.
Незамедлительно на месте происшествия выехали спасатели, подразделения ОАО "МРСК-Центра" - "Липецкэнерго" Задонские РЭС, филиала ОАО Газпром "Газораспределение Липецк" в г. Задонске (АВРБ).
Газоснабжение в селе уже восстановлено. Работы по восстановлению электроснабжения планируют завершить к вечеру.
Сейчас в Камышевке подсчитывают убытки и решают вопрос с помощью сельчанам.
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Источник: ГУ МЧС России по Липецкой области; видео: vk.com
Источник: ГУ МЧС России по Липецкой области; видео: vk.com
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