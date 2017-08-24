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Источник: ГУ МЧС России по Липецкой области; видео: vk.com

Накануне вечером грозовой фронт, проходивший через с. Камышевка Задонского района, стал причиной серьезных повреждений. В 10 домах была повреждена кровля, порваны линии электропередач. Населенный пункт частично остался без света. Упавшее дерево повредило газопровод низкого давления, утечки газа удалось избежать.Ведется работы по восстановлению газо- и электроснабжения. Причиненный ущерб устанавливается.Незамедлительно на месте происшествия выехали спасатели, подразделения ОАО "МРСК-Центра" - "Липецкэнерго" Задонские РЭС, филиала ОАО Газпром "Газораспределение Липецк" в г. Задонске (АВРБ).Газоснабжение в селе уже восстановлено. Работы по восстановлению электроснабжения планируют завершить к вечеру.Сейчас в Камышевке подсчитывают убытки и решают вопрос с помощью сельчанам.