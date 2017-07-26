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Игра на детской площадке обернулась для 2 юных липчан травмами

12:46 26 Июля 2017 Происшествия
Игра на детской площадке обернулась для 2 юных липчан травмами
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Опасные игры на детской площадке. Двое детей получили травмы из-за аварийного состояния качелей и турника во дворе многоэтажки в центре Липецка. Почти 10 лет жильцы дома на улице Толстого добиваются для своих детей строительства новой детской площадки.

Травма восьмилетнего мальчика на детской площадке дома № 28 по улице Толстого жильцов шокировала, но не удивила. Все карусели давно были в аварийном состоянии.
Вначале исправить ситуацию пытались своими силами, опасные качели чинили. Но после очередной детской травмы решили вовсе убрать. Демонтировали и горку.

Когда же на самостоятельное благоустройство перестало хватать и сил, и средств, жители обратились за помощью. Пороги управляющей компании, ЖЭКа с коллективными жалобами и прошениями обивают с 2009 го года.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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