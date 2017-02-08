Липецкие спасатели готовятся к сложной паводковой ситуации
18:42 8 Февраля 2017 Происшествия
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Жители, чьи дома находятся в зоне подтопления, уже сейчас отрабатывают алгоритм действий на случай, если большая вода застанет врасплох.
Как жителям сел и деревень спастись от большой воды в первые минуты паводка, объясняют наглядно. В каждом городе и районе должны быть мобильные посты с простыми, но эффективными средствами спасения.
Как сделать так, чтобы эти спецсредства не понадобились, говорили на заседании выездной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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