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Источник: ТРК "Липецкое время"

Паводок в этом году придёт в марте. Но готовиться к нему нужно уже сейчас. В селе Замартынье Добровского района провели выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Синоптики и экологи предупреждают, что ситуация будет непростая. Снега в этом году выпало слишком много.Жители, чьи дома находятся в зоне подтопления, уже сейчас отрабатывают алгоритм действий на случай, если большая вода застанет врасплох.Как жителям сел и деревень спастись от большой воды в первые минуты паводка, объясняют наглядно. В каждом городе и районе должны быть мобильные посты с простыми, но эффективными средствами спасения.Как сделать так, чтобы эти спецсредства не понадобились, говорили на заседании выездной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".