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Липецкие спасатели готовятся к сложной паводковой ситуации

18:42 8 Февраля 2017 Происшествия
Липецкие спасатели готовятся к сложной паводковой ситуации
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Паводок в этом году придёт в марте. Но готовиться к нему нужно уже сейчас. В селе Замартынье Добровского района провели выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Синоптики и экологи предупреждают, что ситуация будет непростая. Снега в этом году выпало слишком много.

Жители, чьи дома находятся в зоне подтопления, уже сейчас отрабатывают алгоритм действий на случай, если большая вода застанет врасплох.
Как жителям сел и деревень спастись от большой воды в первые минуты паводка, объясняют наглядно. В каждом городе и районе должны быть мобильные посты с простыми, но эффективными средствами спасения.

Как сделать так, чтобы эти спецсредства не понадобились, говорили на заседании выездной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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