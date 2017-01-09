Липецким огнеборцам в праздники не раз пришлось справляться с серьезными пожарами
17:55 9 Января 2017 Происшествия
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В усиленном режиме работали спасатели региона все новогодние праздники. Однако не обошлось без трагедий. Зарегистрировано 26 серьезных пожаров в жилых домах. Из огня спасли 7 человек. Так, вечером 1 января горел дом на улице Московской в Липецке. По словам очевидцев, пожарный расчет прибыл на место в течение двух минут. А в Георгиевском храме села Малей Грязинского района рождественскую службу сорвал обогреватель. Пожар в церкви потушили прибывшие бригады МЧС
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время"
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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