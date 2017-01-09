link
Сегодня

Липецким огнеборцам в праздники не раз пришлось справляться с серьезными пожарами

17:55 9 Января 2017 Происшествия
Липецким огнеборцам в праздники не раз пришлось справляться с серьезными пожарами
Загрузка плеера
Праздничные залпы салютов отгремели без происшествий. От пиротехники в этом году липчане не пострадали. Об этом свидетельствует статистика, которую приводят спасатели МЧС. Всё же тушить пожары им пришлось не один раз. В дни новогодних каникул поступило более сотни звонков о возгораниях в жилом секторе.

В усиленном режиме работали спасатели региона все новогодние праздники. Однако не обошлось без трагедий. Зарегистрировано 26 серьезных пожаров в жилых домах. Из огня спасли 7 человек. Так, вечером 1 января горел дом на улице Московской в Липецке. По словам очевидцев, пожарный расчет прибыл на место в течение двух минут. А в Георгиевском храме села Малей Грязинского района рождественскую службу сорвал обогреватель. Пожар в церкви потушили прибывшие бригады МЧС

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время"
Количество показов: 79
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:
Подробнее

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:01
"Будильник" расчистит город от снега
17:55
Липецким огнеборцам в праздники не раз пришлось справляться с серьезными пожарами
17:50
Липчанин покорил очередные горные вершины
17:45
Не для всех липчан праздники прошли удачно
17:23
Более 250 школьников Липецкой области увидели Кремлевскую елку
17:16
Жителей Липецкой области приглашают на ярмарку
17:08
Липецкие печатные издания получили знаки отличия
17:00
В школах Липецка возобновились занятия
16:32
Снегопад в Липецк еще вернется
16:27
Единовременные выплаты пенсионеры получат до конца месяца
16:22
Липецк встретил первую рабочую неделю повсеместными пробками
16:20
Газовики Липецка начнут проверки с 16 января
16:06
Изменения в пенсионной системе в 2017 году
15:35
Без воды останутся три улицы Липецка
14:51
Телефон "горячей линии" по вопросам качества дорог работает круглосуточно
14:33
Рождественский концерт в Липецке прошел при полном зале
14:06
В Липецкой области до 14 мороза
12:40
Новые законопроекты вступили в силу с января 2017 года
12:26
Радиостанция "Липецк FM" провела слушателей по лучшему селу России
11:48
В Липецкой области пенсионерка подозревается в убийстве
Вся лента новостей