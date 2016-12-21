Смертельно опасными для людей становятся спиртосодержащие настойки
18:09 21 Декабря 2016 Происшествия
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Боярышник. Это слово ещё недавно обозначало вкусные и полезные дары природы. Теперь это синоним химической угрозы. Эти маленькие пузырьки стали оружием массового уничтожения. Вечером 18 декабря в Иркутске стали поступать сообщения о массовом отравлении в жилом районе Ново-Ленино. Меньше чем за сутки после этого стало известно о гибели 33 человек. Из-за отравления "фанфуриками" в медучреждения сначала попали 17 человек, 8 почти сразу скончались. Меньше чем через сутки число попавших в больницу достигло 42 человек, 16 погибли. Ещё 10 умерли, не добравшись до больницы. События последних дней повлекли тотальные проверки производителей и торговых сетей. Возбуждено уголовное дело. Специалисты выяснили: в пузырьках был суррогатный алкоголь. От такого токсичного коктейля люди умирают либо сразу, либо впадают в кому. Сейчас речь идёт о более 60 погибших.
В Липецкой области тревогу из-за "фанфуриков" бьют последние 2 года. По подсчётам медиков, каждый третий, поступающий в наркодиспансер с тяжелыми психическими расстройствами, употреблял спиртосодержащие настойки.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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