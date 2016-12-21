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Источник: ТРК "Липецкое время"

Жидкости медицинского или косметического назначения сегодня стали смертельно опасным заменителем алкоголя. Доказательством тому является иркутская трагедия. Более 60 человек умерли после отравления настойкой боярышника. Купить такой товар можно в киосках в среднем за 30 рублей. Во многих городах даже появились автоматы по продаже. Пытались поставить их и в Липецке. Не вышло. Законодательно продажа таких настоек вне аптечных сетей пока не запрещена.Боярышник. Это слово ещё недавно обозначало вкусные и полезные дары природы. Теперь это синоним химической угрозы. Эти маленькие пузырьки стали оружием массового уничтожения. Вечером 18 декабря в Иркутске стали поступать сообщения о массовом отравлении в жилом районе Ново-Ленино. Меньше чем за сутки после этого стало известно о гибели 33 человек. Из-за отравления "фанфуриками" в медучреждения сначала попали 17 человек, 8 почти сразу скончались. Меньше чем через сутки число попавших в больницу достигло 42 человек, 16 погибли. Ещё 10 умерли, не добравшись до больницы. События последних дней повлекли тотальные проверки производителей и торговых сетей. Возбуждено уголовное дело. Специалисты выяснили: в пузырьках был суррогатный алкоголь. От такого токсичного коктейля люди умирают либо сразу, либо впадают в кому. Сейчас речь идёт о более 60 погибших.В Липецкой области тревогу из-за "фанфуриков" бьют последние 2 года. По подсчётам медиков, каждый третий, поступающий в наркодиспансер с тяжелыми психическими расстройствами, употреблял спиртосодержащие настойки.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".