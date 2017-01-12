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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Елецком районе полицейский спас семью с пятимесячным младенцем от гибели. Неисправность газового оборудования в одном из домов на станции Телегино могла стать причиной трагедии. Но благодаря бдительности соседей, оперативным действиям участкового беды удалось избежать.Утром 9 января жители одной из квартир этого дома услышали за стеной непрекращающийся детский плач. На стук в дверь никто не открыл. Тогда они позвонили в полицию. По адресу выехал участковый Руслан Загрядских. Вызвал спасателей, чтобы вскрыть дверь. Но, не дожидаясь подмоги, решил действовать сам. Нашел лестницу в местном аэроклубе и через окно попал в квартиру на втором этаже. Внутри участковый увидел двух женщин и младенца без сознания. Отравление угарным газом. Участковый перекрыл отопительное оборудование. Пострадавших вынесли из квартиры и доставили в реанимацию.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".