Полицейский из Елецкого района предотвратил трагедию
12:21 12 Января 2017 Происшествия
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Утром 9 января жители одной из квартир этого дома услышали за стеной непрекращающийся детский плач. На стук в дверь никто не открыл. Тогда они позвонили в полицию. По адресу выехал участковый Руслан Загрядских. Вызвал спасателей, чтобы вскрыть дверь. Но, не дожидаясь подмоги, решил действовать сам. Нашел лестницу в местном аэроклубе и через окно попал в квартиру на втором этаже. Внутри участковый увидел двух женщин и младенца без сознания. Отравление угарным газом. Участковый перекрыл отопительное оборудование. Пострадавших вынесли из квартиры и доставили в реанимацию.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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