Проверка в школе села Ссёлки продолжается
17:08 24 Ноября 2017 Происшествия
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По предварительной информации, кто-то из 8-классников запустил приложение на смартфоне. Неприятный звук произвёл массовое воздействие на учеников нескольких смежных кабинетов. Также рассматривается версия пищевого отравления и воздействия ядовитых веществ.
Светлана Москалева, директор МБОУ СШ №35, с. Сселки: "В 10.30 она вошла в класс, и сразу одному из детей стало плохо. У него начались жалобы на тошноту, рвоту. Она стала оказывать ему первую помощь. И обратился второй ребенок, третий. Она поднялась к дежурному администратору. Когда мы спустились, жалобы продолжились от других детей".
В школу выехало 5 бригад скорой помощи, сотрудники МЧС, полиции, СК, прокуратуры, представители Роспотребнадзора, управления образования. Сейчас в учебном заведении продолжается комплексная проверка, чтобы выяснить причины произошедшего.
Юрий Таран, заместитель главы администрации Липецкой области: "Мы будем проверять самые различные версии. И вопрос пищевых отравлений, и распространения каких-либо веществ, использование каких-то информационных программ. Нам пока удалось установить, те дети, которые сейчас находятся в больнице, сегодня в столовой не питались".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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