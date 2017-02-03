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Самый известный липецкий долгострой могут сдать в этом году

16:55 3 Февраля 2017 Происшествия
Самый известный липецкий долгострой могут сдать в этом году
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Долгострой на ул.50 лет НЛМК могут сдать уже в этом году. Сейчас в Арбитражном суде рассматривают дело о банкротстве компании застройщика. О самых интересных и громких делах 2016-го рассказала журналистам председатель суда Татьяна Щедухина.

Самый знаменитый липецкий долгострой. Многоэтажка на ул. 50 лет НЛМК. Её пытаются достроить уже 11 лет. Пока безрезультатно. Объявления о продаже квартир еще висит на стене. Только вот о долгожданных квадратных метрах собственники уже не мечтают. Бесконечные переговоры и разбирательства с застройщиком "СУ-10 трест "Липецкстрой" результата не дали. Последняя инстанция - Арбитражный суд. Сейчас он рассматривает дело о банкротстве компании.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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