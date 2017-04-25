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В Лебедяни из-за обрушившейся крыши пострадали люди

16:29 25 Апреля 2017 Происшествия
В Лебедяни из-за обрушившейся крыши пострадали люди
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В Лебедяни обрушился склад PepsiCo. Под завалами оказались два человека. ЧП произошло около 10 часов утра. В МЧС уточняют, что обрушилась кровля здания площадью 300 кв.м. В результате разлилось несколько тонн сока. Он оказался на дорогах Лебедяни. Фотографии выкладывают в соцсети местные жители. Узнав о трагедии, десятки людей приехали на место происшествия, чтобы оказать помощь в разборе завалов и вывозе пострадавших.

Сергей Кузнецов, начальник ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Липецкой области": "Склад полностью металлический. Высота более 30 метров. Размером 170 на 70 метров. Там производилось складирование и хранение соков".

В результате проведения строительных работ произошло обрушение этих строительных конструкций внутрь здания на площади 300 кв.м. Внутри находились люди. Есть информация, что они пострадали в небольшой степени. В одной из вертикальных колонн они находились в строительной люльке подвесной".

В итоге двое мужчин провели на высоте 38 метров более 4 часов. Рабочие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Диагноз - ушибленная рана головы. Второй пострадавший получил ушибы конечностей и переохлаждение.

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Источник:  http://lipetskmedia.ru
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