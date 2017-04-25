В Лебедяни из-за обрушившейся крыши пострадали люди
16:29 25 Апреля 2017 Происшествия
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Сергей Кузнецов, начальник ФКУ "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Липецкой области": "Склад полностью металлический. Высота более 30 метров. Размером 170 на 70 метров. Там производилось складирование и хранение соков".
В результате проведения строительных работ произошло обрушение этих строительных конструкций внутрь здания на площади 300 кв.м. Внутри находились люди. Есть информация, что они пострадали в небольшой степени. В одной из вертикальных колонн они находились в строительной люльке подвесной".
В итоге двое мужчин провели на высоте 38 метров более 4 часов. Рабочие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести. Диагноз - ушибленная рана головы. Второй пострадавший получил ушибы конечностей и переохлаждение.
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Источник: http://lipetskmedia.ru
Источник: http://lipetskmedia.ru
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