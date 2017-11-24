В результате происшествия в школе №35 села Ссёлки в настоящее время в областной детской больнице находится 27 детей. В основном медики оценивают состояние школьников как стабильное.

Напомним, целый класс сегодня был госпитализирован с симптомами отравления. Ребята жаловались на тошноту, головную боль и слабость.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Отрабатывается несколько версий, в том числе и отравление в столовой. Сотрудники регионального Роспотребнадзора на месте взяли все необходимые пробы.

Основной причиной госпитализации детей пока называют мобильное приложение. Его кто-то из учеников включил в классе.

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Источник: фото: lipetskmedia.ru