В областную больницу госпитализировано 27 школьников
14:15 24 Ноября 2017 Происшествия
В результате происшествия в школе №35 села Ссёлки в настоящее время в областной детской больнице находится 27 детей. В основном медики оценивают состояние школьников как стабильное.
Напомним, целый класс сегодня был госпитализирован с симптомами отравления. Ребята жаловались на тошноту, головную боль и слабость.
Правоохранительные органы начали проверку по данному факту. Отрабатывается несколько версий, в том числе и отравление в столовой. Сотрудники регионального Роспотребнадзора на месте взяли все необходимые пробы.
Основной причиной госпитализации детей пока называют мобильное приложение. Его кто-то из учеников включил в классе.
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Источник: фото: lipetskmedia.ru
Источник: фото: lipetskmedia.ru
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